هلال مطروح يخوض 3 وديات استعدادًا لعودة دوري القسم الثاني

قرر الجهاز الفني لفريق هلال مطروح بقيادة علي عاشور، استئناف التدريبات غداً الاحد، علي ملعب المدينة الشبابية بأبي قير، وذلك عقب انتهاء الراحة السلبية التي حصل عليها اللاعبون بسبب توقف دورى القسم الثاني ب خلال شهر رمضان المبارك .

ويخوض الفريق ثلاث تجارب ودية خلال فترة التوقف أمام أصحاب الجياد والترام وطلائع الأسطول، وذلك لتجهيز اللاعبين وإكسابهم حساسية المباريات لتعويض فترة الراحة السلبية .

ويستعد فريق الهلال لمواجهة سبورتنج عقب استئناف الدورى بعد عيد الفطر، ضمن منافسات الجولة السابعة عشر لدورى القسم الثاني .

أحرز لاعبي فريق هلال مطروح 14 هدفا :

يتصدر قائمة هدافي الفريق اللاعب احمد الببا برصيد 4 اهداف .

يليه أحرز محمد ادكو ، والنجم حسام باولو، والواعد احمد علي ولكل منهم هدفان .

كما أحرز نادر شيبو ، عبد الرحمن جولدى ، محمد عبد القوى ، محمد ناجي جدو ."هدف" .

في سياق متصل، أعلن مجلس إدارة نادي هلال مطروح، عن مواصلة الدعم والمساندة لـ علي عاشور المدير الفني للفريق حتي تحقيق الهدف الاول وهو الصعود لدورى المحترفين .

وأكد مجلس إدارة النادى أن علي عاشور منذ توليه المسيولية لا يدخر جهدا من أجل تطوير مستوى اللاعبين، وزيادة الطموح لديهم وهو ما وضح من النتائج الرائعة التي يحققها الفريق في الدورى .

وشدد مجلس الإدارة علي توفير كل الإمكانيات للجهاز الفني واللاعبين لفرض مزيد من الهدوء والاستقرار خلال المرحلة المقبلة .