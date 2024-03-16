رفض شكوي الرياض ضد الهلال في مالكوم

أصدرت لجنة الانضباط والأخلاق التابعة للاتحاد السعودي لكرة القدم قرارا بشأن شكوي نادي الرياض ضد البرازيلي مالكوم مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال.

إقرأ أيضًا..

وقررت لجنة الانضباط رفض الشكوى المقدمة من جانب نادي الرياض بشأن قيام مالكوم برشق المياه تجاه محمد الشويرخ لاعب الرياض مع الاكتفاء بقبولها من الناحية الشكلية.

وكان الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال حقق فوزا كبيرا على نظيره الرياض، بنتيجة 3-1، في إطار منافسات الجولة الـ 23 بدوري روشن.

موعد مباراة الهلال اليوم..

يستعد فريق الهلال السعودي لمهمة جديدة مساء اليوم السبت، وذلك حين يلتقي مع نظيره ضمك، ضمن منافسات الجولة الرابعة والعشرون من عمر الدوري السعودي للمحترفين "دوري روشن"، والتي يحتضنها ملعب “المملكة أرينا”.

وتنطلق صافرة مباراة الهلال السعودي وضمك في تمام التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة والعاشرة بتوقيت مكة المكرمة.