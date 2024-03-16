السبت 16 مارس 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

رفض شكوي الرياض ضد الهلال في مالكوم

مالكو
مالكو

أصدرت لجنة الانضباط والأخلاق التابعة للاتحاد السعودي لكرة القدم قرارا بشأن شكوي نادي الرياض ضد البرازيلي مالكوم مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال. 

إقرأ أيضًا..

txt

تشكيل الهلال المتوقع لمواجهة ضمك في الدوري السعودي الليلة

وقررت لجنة الانضباط رفض الشكوى المقدمة من جانب نادي الرياض بشأن قيام مالكوم برشق المياه تجاه محمد الشويرخ لاعب الرياض مع الاكتفاء بقبولها من الناحية الشكلية.

وكان الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال حقق فوزا كبيرا على نظيره الرياض، بنتيجة 3-1، في إطار منافسات الجولة الـ 23 بدوري روشن.

موعد مباراة الهلال اليوم..
يستعد فريق الهلال السعودي لمهمة جديدة مساء اليوم السبت، وذلك حين يلتقي مع نظيره ضمك، ضمن منافسات الجولة الرابعة والعشرون من عمر الدوري السعودي للمحترفين "دوري روشن"، والتي يحتضنها ملعب “المملكة أرينا”.

وتنطلق صافرة مباراة الهلال السعودي وضمك في تمام التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة والعاشرة بتوقيت مكة المكرمة.

مواد متعلقة

مباشر SSC رابط مجاني مباراة الهلال وانتر ميامي بث مباشر "ميسي أساسي"

رابط مباشر مباراة الهلال وانتر ميامي مجاني يلا شوت بدون تقطيع فارس عوض

يلا شوت الآن .. بث مباشر مشاهدة مباراة الهلال وأنتر ميامي تويتر في كأس موسم الرياض

مشاهدة مباراة الهلال وانتر ميامي بث مباشر يلا شوت اليوم في كأس الرياض

جدول مباريات اليوم الإثنين 29 يناير 2024 والقنوات الناقلة

الهلال السعودي يبدأ استعداداته لكأس موسم الرياض

قائمة إنتر ميامي لمواجهتي الهلال والنصر في كأس موسم الرياض

الزمالك وشيكابالا يزينان شوارع دبي
الجريدة الورقية