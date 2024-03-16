السبت 16 مارس 2024
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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
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د. وجدى زين الدين
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

الجيش الصومالي يعلن مقتل قيادات وعناصر من مليشيات الشباب

الجيش الصومالي
الجيش الصومالي

أعلن الجيش الصومالي اليوم السبت نجاحه في تصفية قيادات بارزة وعناصر من مليشيات "الشباب" الإرهابية في عملية عسكرية وسط البلاد.

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الجيش الصومالى: مقتل 30 عنصرا إرهابيا في ولاية جوبالاند بجنوب البلاد

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الجيش الصومالي يقضي على 4 عناصر من المليشيات الإرهابية بمحافظة جلجدود

وذكرت وكالة الأنباء الصومالية (صونا)، اليوم السبت، أن العملية العسكرية جرت بالتعاون مع المقاومة الشعبية في منطقة تابعة لمدينة حررطيري بولاية جلمدج (وسط الصومال)، والتي أسفرت عن مقتل نائب مسؤول الجبهات في محافظتي مدج وجلجدود، وقيادي أجنبي، بالإضافة 5 من عناصر المليشيات.

وجاء تنفيذ العملية العسكرية بناءً على معلومات استخباراتية أثناء مرور المليشيات في طريق منطقة دوماي، حيث نجح الجيش في الاستلاء على المعدات العسكرية التي كانت بحوزتهم.

ويدعى القيادي البارز الذي قتل في العملية العسكرية محمد إسحاق أو-راجي، وكان يشغل منصب نائب مسؤول الجبهات لدى مليشيات "الشباب" الإرهابية في محافظتي مدج وجلجدود.

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