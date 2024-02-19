الإثنين 19 فبراير 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

الجيش الصومالي يقضي على 4 عناصر من المليشيات الإرهابية بمحافظة جلجدود

الجيش الصومالي
الجيش الصومالي

 

تمكن الجيش الصومالي بالتعاون مع المقاومة الشعبية في تصفية 4 من عناصر المليشيات الإرهابية أثناء محاولتهم شن هجوم على منطقة عيل طير بمحافظة جلجدود وسط البلاد.

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اشتباكات ضارية بين الجيش الصومالي ومليشيات الإرهاب بهيران

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الجيش الصومالي يواصل ضرباته لتصفية الميليشيات الإرهابية

وأكد قائد الكتيبة الـ24 للجيش الصومالي العقيد محمد طغويني في تصريح، وفقا لوكالة الأنباء الصومالية"صونا"، أن الكتيبة الـ24 “خالد بن وليد” للجيش الصومالي تلقت معلومات حول العناصر الإرهابية التي تحاول شن هجوم إرهابي، حيث نجحت في التصدي لهم في نواحي منطقة عيل طير.

 

وأضاف أن "مليشيات الخوارج" تكبدت خسائر فادحة، مشيرا إلى أن الجيش يعمل على تعقب العناصر الهاربة.

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