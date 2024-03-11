الإثنين 11 مارس 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

مجلس الأمن القومي البولندي يناقش التحديات الناجمة من الصراع الروسي الأوكراني

مجلس الأمن القومي
مجلس الأمن القومي

 

اجتمع مجلس الأمن القومي البولندي لمناقشة التحديات الناجمة من الصراع الروسي الأوكراني المستمر منذ عامين، وتداعياته على الأمن الإقليمي.

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مجلس الجامعة العربية يؤكد: تهجير شعب فلسطين اعتداء على الأمن القومي العربي

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رئيس جامعة الأزهر يستقبل وفدًا من مجلس الأمن القومي التايلاندي

وقال مكتب الأمن القومي البولندي في بيان أورده راديو "بولندا الدولي" اليوم الاثنين- إن من بين الموضوعات التي نوقشت، خلال الاجتماع المغلق، علاقات بولندا مع حلف شمال الأطلسي "ناتو" والتعاون عبر الأطلسي، بحضور رئيس البلاد أندجي دودا، ورئيس الوزراء دونالد توسك.

كما أنه من المتوقع أن يتوجه دودا وتوسك إلى الولايات المتحدة لعقد محادثات في البيت الأبيض مع الرئيس الأمريكي "جو بايدن" غدًا ، حيث إنهم سيؤكدون على دعمهم الراسخ للدفاع عن أوكرانيا ضد روسيا.

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الجريدة الورقية