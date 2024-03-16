موعد أذان المغرب في مكة المكرمة اليوم السبت
يبحث الكثيرين عن موعد أذان المغرب في السعودية اليوم السبت، لمعرفة أوقات تناول الإفطار والسحور وصلوات التراويح والقيام وغيرها، حيث ننشر مواقيت الصلاة في المملكة العربية السعودية كما يلي:
مواقيت الصلاة في السعودية اليوم السبت
في مكة المكرمة، يؤذن الفجر في الساعة 05:12 صباحًا وتشرق الشمس 06:28 صباحًا ويُؤذن الظهر في الساعة 12:30 مساءً والعصر في الساعة 03:54 مساءً والمغرب في الساعة 06:31 مساءً والعشاء في الساعة 08:31 مساءً وتليها صلاة التراويح في الحرم المكي ومساجد مكة المكرمة.
العاصمة الرياض
يؤذن الفجر 05:00 صباحًا وتشرق الشمس في تمام الساعة 06:02 صباحًا والظهر 2:02 مساءً والعصر الساعة 15:27 مساءً والمغرب الساعة 18:02 مساءً والعشاء 19:05 مساءً وتليها صلاة التراويح.
الدمام
يؤذن الفجر الساعة 04:28 صباحًا وتشرق الشمس 05:47 صباحًا ويؤذن الظهر 11:49 مساءً والعصر 03:14 مساءً والمغرب 05:50 مساءً والعشاء 07:50 مساءً ويُقام بعدها صلاة التراويح.
حفر الباطن
يؤذن الفجر 04:44 صباحًا وتشرق الشمس 06:04 صباحًا ويؤذن الظهر 12:05 مساءً والعصر 03:31 مساءً والمغرب 06:06 مساءً وتؤذن العشاء 08:06 مساءً ثم صلاة التراويح.
الطائف
يؤذن الفجر 05:10 صباحًا وتشرق الشمس 06:25 صباحًا ويؤذن الظهر 12:27 صباحًا ويؤذن العصر 03:52 مساءً والمغرب وموعد الإفطار 06:29 مساءً وتؤذن العشاء 08:29 مساءً ثم صلاة التراويح.