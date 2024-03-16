مسلسل صيد العقارب الحلقة 6| مواعيد عرضه والقنوات الناقلة

شهدت الحلقة 5 من مسلسل صيد العقارب العديد من الأحداث المثيرة، كان أبرزها إطلاق الحاج حسن ضرغام النار على "ياسين" زوج ابنته الدكتورة عايدة وابن الحاج إسماعيل الغول، ومواجهة عايدة لوالدها بعد إصابته "ياسين"، وزيادة حدة الصراع بين "الحاج إسماعيل" و"الحاج حسن"، وهو ما زاد رغبة المشاهدين في معرفة موعد عرض الحلقة 6 من مسلسل صيد العقارب.

مسلسل صيد العقارب

موعد عرض مسلسل صيد العقارب الحلقة 6

وموعد عرض الحلقة 6 من مسلسل صيد العقارب بطولة الفنانة غادة عبدالرازق، على قناة cbc في رمضان، الساعة السابعة والنصف مساءً، على أن تكون الإعادة الساعة 2:15 صباحًا، والساعة 12:45 مساءً.

تفاصيل مسلسل صيد العقارب الحلقة 5

خلال أحداث الحلقة 5 من مسلسل صيد العقارب، وبعد مقتل "علي"، سأل زوج عايدة عن هوية مرتكب الجريمة، فأجابه رئيس المباحث بأنّ الأدلة الأولية تشير إلى أن مرتكب الجريمة هو شقيقه الأصغر، وهو ما يوحي بأنه لم يتم تفريغ كاميرات المراقبة حتى الآن، وإثبات الجريمة بشكل رسمي على القاتل.

مسلسل صيد العقارب

في حال تعطيل كاميرات المراقبة، خلال ارتكاب جريمة قتل "علي" شقيق الدكتورة عايدة، فهناك عقوبة قانونية تقع على من قام بتعطيلها لتضليل العدالة، وفق ما أوضحه الدكتور مصطفى سعداوي، أستاذ القانون الجنائي بجامعة المنيا.

وشهد مسلسل صيد العقارب الحلقة 5، بطولة الفنانة غادة عبد الرازق أحداثا كثيرة، جاء في بدايتها ذهاب الحاج إسماعيل إلى الحاج حسن ضرغام، طالبًا منه غلق باب الصراع وعدم التفكير في الأخذ بالثأر، للحفاظ على باقي أبنائهما، إلا أن الأخير رفض مصممًا على الأخذ بالثأر، لكن بعد دفن جثمان نجله "علي".