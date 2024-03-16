مسلسل صيد العقارب الحلقة 5: كاميرات المراقبة الفيصل فى معرفة القاتل

لاتزال أحداث مسلسل صيد العقارب، تتصاعد بسرعة كبيرة، وذلك بعد مواجهة الدكتورة عايدة، التي تجسّد دورها النجمة غادة عبد الرازق، فاجعة كبرى بوفاة شقيقها الأصغر "علي" الذي يُؤدّي دوره الفنان محمود عبد المغني، وبالرغم من معرفة عايدة هوية القاتل، وهو شقيق زوجها، إلا أنها لم تتمكن من إثبات الجريمة عليه بشكل قاطع.

مسلسل صيد العقارب

تفاصيل مسلسل صيد العقارب الحلقة 5

خلال أحداث الحلقة 5 من مسلسل صيد العقارب، وبعد مقتل "علي"، سأل زوج عايدة عن هوية مرتكب الجريمة، فأجابه رئيس المباحث بأنّ الأدلة الأولية تشير إلى أن مرتكب الجريمة هو شقيقه الأصغر، وهو ما يوحي بأنه لم يتم تفريغ كاميرات المراقبة حتى الآن، وإثبات الجريمة بشكل رسمي على القاتل.

مسلسل صيد العقارب

في حال تعطيل كاميرات المراقبة، خلال ارتكاب جريمة قتل "علي" شقيق الدكتورة عايدة، فهناك عقوبة قانونية تقع على من قام بتعطيلها لتضليل العدالة، وفق ما أوضحه الدكتور مصطفى سعداوي، أستاذ القانون الجنائي بجامعة المنيا.

وشهد مسلسل صيد العقارب الحلقة 5، بطولة الفنانة غادة عبد الرازق أحداثا كثيرة، جاء في بدايتها ذهاب الحاج إسماعيل إلى الحاج حسن ضرغام، طالبًا منه غلق باب الصراع وعدم التفكير في الأخذ بالثأر، للحفاظ على باقي أبنائهما، إلا أن الأخير رفض مصممًا على الأخذ بالثأر، لكن بعد دفن جثمان نجله "علي".