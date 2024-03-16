هاري كين يقود تشكيل بايرن ميونخ المتوقع أمام دارمشتات 89 بالدوري

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي بايرن ميونخ مواجهة سهلة اليوم السبت أمام نظيره دارمشتات 98 والمقرر لها على ملعب ميرك ستاديون أم بولينفالتور وذلك ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرون من عمر مسابقة الدوري الألماني.

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ومن المتوقع أن يلعب بايرن ميونخ مواجهة دارمشتات 98 بتشكيل مكون من..

في حراسة المرمى: مانويل نوير.

في خط الدفاع: كيميتش، دي ليخت، دير، ألفونسو ديفيز.

في خط الوسط: مولر، جوريتزكا، كونراد لايمر.

في خط الهجوم: ليروي ساني، هاري كين، موسيالا.

ويذكر أن بايرن ميونخ يحتل المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الألماني برصيد 57 نقطة جمعهم من خوض 25 مباراة حقق الفوز في 18 مباراة وتلقى 4 هزائم، وتعادل في 3 مواجهات.

على الجانب الآخر يأتي فريق دارمشتات في قاع جدول ترتيب البوندسليج ابالمركز الثامن عشر برصيد 13 نقطة.



