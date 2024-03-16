الغربية: تحرير 9 محاضرغلق بقري المعتمدية وسامول بالمحلة

أكد اللواء عمرو محمد فكرى رئيس مركز ومدينة المحلة الكبرى، أنه وفقاً لقرارات وزارة التنمية المحلية الخاصة بأعمال غلق المحلات و الورش والكافيهات فقد قامت اللجان المختصة بالوحدات المحلية بالمرور الليلى للتأكد من مدى الإلتزام بمواعيد الغلق.

يأتي ذلك تحت إشراف المهندس محمد السباعي، والمهندس محمد حنتوش نواب رئيس مركز المحلة، فقد تم تحرير 9 محاضر غلق شملت 6 ورش بالمعتمدية وسامول، وشبرابابل والعامرية وبشبيش ومحلة أبو على و 2 كافية بكلا من البنوان و شبرابابل و1 محل بالهياتم

يذكر أنه فى إطار حرص وزارة التنمية المحلية واللجنة العليا لترخيص المحال العامة على تنظيم مواعيد تشغيل المحال العامة بما يكفل حسن سير المنظومة لتلبية احتياجات المواطنين و الحفاظ على المرافق العامة فقد تم الإعلان عن مواعيد الغلق خلال شهر رمضان و شملت غلق الورش داخل الكتلة السكنية يومياً فى الساعة العاشرة مساءاً وغلق المحال التجارية والمولات التجارية والمطاعم والكافيهات والبزارات يومياً فى الساعة الثانية صباحاً مع إستمرار خدمة التيك أواى و خدمة توصيل الطلبات للمنازل على مدار 24 ساعة مع استثناء محلات البقالة والسوبر ماركت والمخابز والأفران من المواعيد السابقة.