تشكيل ريال مدريد المتوقع لمواجهة أوساسونا اليوم

يحل فريق ريال مدريد ضيفًا ثقيلًا على نظيره فريق أوساسونا، مساء اليوم السبت، في المباراة التي تجمعهما على ملعب "آل سادار"، ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرين من الدوري الإسباني.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة مباراة ريال مدريد وأوساسونا اليوم السبت في تمام الساعة الخامسة والربع مساءً بتوقيت القاهرة، السادسة والربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة، السابعة والربع مساءً بتوقيت أبوظبي.

وتذاع مباراة ريال مدريد ضد أوساسونا مساء اليوم السبت، عبر bein Sports 1HD، بتعليق المعلق الليبي محمد بركات.

تشكيل ريال مدريد المتوقع اليوم أمام أوساسونا في الدوري الإسباني

حراسة المرمى: لونين.

خط الدفاع: كارفاخال، روديجر، ناتشو، ميندي.

خط الوسط: فالفيردي، تشواميني، توني كروس.

خط الهجوم: إبراهيم دياز، فينيسيوس جونيور، رودريجو.

ويمتلك ريال مدريد 69 نقطة في صدارة الدوري الإسباني في الوقت الحالي، في حين أن أوساسونا يحتل المركز العاشر حيث يمتلك 36 نقطة.