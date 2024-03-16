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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

أمنية هشام: سعداء بالتتويج ببطولة الدوري على حساب الزمالك

أمنية هشام
أمنية هشام

عبرت أمينة هشام، لاعبة الفريق الأول لكرة اليد سيدات بالنادي الأهلى عن سعادتها بفوز الفريق ببطولة الدوري هذا الموسم، والفوز على الزمالك مساء الجمعة في ختام مباريات البطولة.

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أضافت أمينة أن الفريق نجح في تحقيق إنجاز جديد يضاف إلى دولاب بطولات الأهلي، خاصة أن الجميع في الفريق تعاهد على تحقيق لقب الدوري هذا الموسم دون خسارة.

وأوضحت أن فريق سيدات يد الأهلي يستحق التتويج بالدوري، بعد المجهود الكبير الذي بذله الفريق، بقيادة محمد عادل.

وأوضحت أن دعم مجلس إدارة النادي والجماهير كان له دور مهم في هذا التتويج، مؤكدة أن الفريق خاض مباراة الأخيرة أمام الزمالك بروح الفانلة الحمراء، لمواصلة التربع على عرش كرة اليد المصرية.

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