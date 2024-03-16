حق عرب..أحمد العوضي يتصدر التريند على "إكس وفيسبوك" بعد أحداث الحلقة 5

تصدر الفنان أحمد العوضي تريند رقم 1 عبر موقع "إكس" وعبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وذلك بسبب أحداث الحلقة 5 والتي تحتل الأكثر مشاهدة عبر منصة واتش إت، والذي يعرض حاليًا في مسلسلات الماراثون الرمضاني 2024.

تفاصيل مسلسل المعلم

ولليوم الثاني على التولي مع تصاعد الأحداث بعد كشف أن والد عرب هو عبدربه الحقيقي وأن والدته هي وفاء عامر، كما تم اتهام عرب ظلم في جريمة قتل وحصل في الحلقة الخامسة على البراءة.

مسلسل حق عرب



موعد إعادة مسلسل حق عرب الحلقة 5

ومن المقرر أن يكون موعد إعادة الحلقة 5 من مسلسل حق عرب على قناة ON Drama، في الساعة الـ12 ظهرا، والإعادة الثانية في تمام الساعة الـ3 عصرا، ويمكن مشاهدة الحلقة الـ5 من مسلسل حق عرب مجانا دون إعلانات عبر منصة watch it.

أبطال مسلسل حق عرب

ومسلسل "حق عرب" من بطولة أحمد العوضي، دينا فؤاد، رياض الخولي، وفاء عامر، وليد فواز، دنيا المصري، كارولين عزمي، أحمد صيام، سلوى عثمان، وفاء مكي، أحمد عبدالله محمود، الطفل منذر مهران، وآخرين، وهو من تأليف محمود حمدان، وإخراج إسماعيل فاروق.