السبت 16 مارس 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ثقافة وفن

مسلسل المعلم الحلقة 6| مواعيد عرضه والقنوات الناقلة له

مسلسل المعلم
مسلسل المعلم

شهدت الحلقات الأولى من مسلسل المعلم لمصطفى شعبان، أحداث مليئة بالإثارة والتشويق، بعد إخبار مفيد عاشور، مصطفى شعبان بالموضوع كله، حتى يعرف الحقيقة، وهي أنهم كانوا علي علم بأنه سيحدث خيانة كبيرة من المعلم القلاش، لذلك كانوا متوقعين حدوث شيء سيضعهم في حزن كبير، وهو ما حدث بوضع المخدرات داخل السيارة، لذلك يريد الجميع معرفة موعد عرض مسلسل المعلم على قناة الحياة الحلقة 6.

مسلسل المعلم 

موعد عرض مسلسل المعلم الحلقة 6

ويأتي موعد عرض مسلسل المعلم علي قناة الحياة الحلقة 6، اليوم في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساء، بالإضافة إلى منصة واتش ات الرقمية.

أبطال مسلسل المعلم

مسلسل المعلم يشارك في بطولته بجانب مصطفى شعبان، عدد كبير من الفنانين، أبرزهم سهر الصايغ، وهاجر أحمد، وأحمد بدير، وانتصار، وأحمد فؤاد سليم، ومحمد العمروسي، وسلوى عثمان، ومنذر رياحنة، ومحمود الليثي، وأحمد عبدالله محمود، وطارق النهري، وعلاء زينهم.

مسلسل المعلم 
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