أسعار صرف الدولار بالبنوك صباح اليوم السبت

حرصًا من بوابة الوفد الالكترونية على تقديم خدمة متميزة لقرائها ننشر أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه المصري في البنوك في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، وذلك بعد قرارات البنك المركزي الأخيرة بشأن رفع قيمة الفائدة 6%، وتحرير سعر الصرف، وأيضًا في ضوء ما يشهده العالم من صراعات دولية راهنة تؤثر على سعر العملة الخضراء.



وترصد"بوابة الوفد"، خلال التقرير التالي أسعار صرف الدولار:

سجل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي المصري نحو 47.76 للشراء و47.90 للبيع

ووصل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك مصر نحو 47.79 للشراء، و47.89 للبيع

وبلغ سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري نحو، 47.80 للشراء و47.90 للبيع

وبلغ سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك CIB، نحو 47.75 للشراء، و 47.85 للبيع

وجاء سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري فى بنك الإسكندرية نحو 47.75 جنيه للشراء، و 47.85 جنيه للبيع

ووصل سعر صرف الدولار فى مصرف أبو ظبى الإسلامي نحو 48.52 جنيه للشراء

و48.62 جنيه للبيع