السبت 16 مارس 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

اقتصاد

أسعار صرف الريال القطري بالبنوك صباح السبت

الريال القطري
الريال القطري

حرصًا من بوابة الوفد الالكترونية على تقديم خدمة متميزة لقرائها ننشر أسعار صرف الريال القطري مقابل الجنيه المصري في البنوك في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، وذلك بعد قرارات البنك المركزي الأخيرة بشأن رفع قيمة الفائدة 6%، وتحرير سعر الصرف، وأيضًا في  ضوء ما يشهده العالم من صراعات دولية راهنة تؤثر على سعر العملات.

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أسعار صرف العملات العربية والأجنبية بالبنوك صباح اليوم السبت

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أسعار صرف الريال السعودي بالبنوك بمستهل تعاملات السبت


وترصد"بوابة الوفد"، خلال التقرير التالي أسعار صرف الريال القطري:
سجل سعر صرف الريال القطري مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي المصري نحو 13.52 جنيه للشراء و 13.56 جنيه للبيع
ووصل سعر صرف الريال القطري  مقابل الجنيه المصري في البنك الاهلي المصري نحو 12.52 جنيه للشراء و 13.55 جنيه للبيع
وجاء سعر صرف الريال القطري مقابل الجنيه المصري في بنك مصر نحو 12.85 جنيه للشراء و 13.56 جنيه للبيع
وبلغ سعر صرف الريال القطري مقابل الجنيه المصري في بنك الإسكندرية نحو 12.65 جنيه للشراء و 13.62 جنيه للبيع

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