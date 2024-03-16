أسعار صرف الريال السعودي بالبنوك بمستهل تعاملات السبت

حرصًا من بوابة الوفد الالكترونية على تقديم خدمة متميزة لقرائها ننشر أسعار صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في البنوك في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، وذلك بعد قرارات البنك المركزي الأخيرة بشأن رفع قيمة الفائدة 6%، وتحرير سعر الصرف، وأيضًا في ضوء ما يشهده العالم من صراعات دولية راهنة تؤثر على سعر العملات.



وترصد"بوابة الوفد"، خلال التقرير التالي أسعار صرف الريال السعودي :

سجل سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي نحو 12.73 جنيه للشراء و 12.77 جنيه للبيع

وبلغ سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في بنك الإسكندرية نحو 12.91 جنيه للشراء، و12.96 جنيه للبيع

ووصل سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في بنك مصر نحو 12.74 جنيه للشراء، و12.77 جنيه للبيع

وبلغ سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في بنك فيصل الإسلامي نحو 12.71 جنيه للشراء، و12.75 جنيه للبيع

ووصل سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في بنك قناة السويس نحو 12.69 جنيه للشراء و12.77 جنيه للبيع

وسجل سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في بنك القاهرة نحو 12.77 جنيه للشراء و12.74 جنيه للبيع