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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

اقتصاد

أسعار صرف الدينار الكويتي بالبنوك صباح اليوم السبت

الدينار الكويتي
الدينار الكويتي

حرصًا من بوابة الوفد الالكترونية على تقديم خدمة متميزة لقرائها ننشر أسعار صرف الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في البنوك في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، وذلك بعد قرارات البنك المركزي الأخيرة بشأن رفع قيمة الفائدة 6%، وتحرير سعر الصرف، وأيضًا في  ضوء ما يشهده العالم من صراعات دولية راهنة تؤثر على سعر العملات.

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سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه بالبنوك اليوم الجمعة 15-3-2024

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سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه بالبنوك اليوم الخميس 14-3-2024


وترصد"بوابة الوفد"، خلال التقرير التالي أسعار صرف الدينار الكويتي:
سجل سعر صرف الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي نحو 155.52 جنيه للشراء، و155.89 جنيه للبيع
ووصل سعر صرف الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري فى البنك الأهلي المصري نحو 155.01 جنيه للشراء، و156.05 جنيه للبيع.
وبلغ سعر صرف الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في بنك مصر  نحو 155.78 جنيه للشراء، و156.08 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي فى بنك الإسكندرية مقابل الجنيه المصري نحو 150.64 جنيه للشراء، و155.89 جنيه للبيع.

وجاء سعر صرف الدينار الكويتي في مصرف أبو ظبي الاسلامي مقابل الجنيه المصري نحو 154.03 جنيه للشراء، و158.39 جنيه للبيع.

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