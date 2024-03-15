سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه بالبنوك اليوم الجمعة 15-3-2024

ننشر سعر الدينار الكويتى، أمام الجنيه المصرى اليوم الجمعة 15-3-2024، بالبنوك المصرية، مسجلًا فى البنك الأهلى المصرى 155.01 جنيه للشراء و156.05 جنيه للبيع، وفى بنك الإسكندرية سجل 150.59 جنيه للشراء و155.88 جنيه للبيع، بينما سجل متوسط سعر الصرف فى البنك المركزى 155.43 جنيه للشراء، و156.04 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى البنك المركزى المصرى

155.43 جنيه للشراء.

156.04 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى البنك الأهلى المصرى

155.01 جنيه للشراء.

156.05 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى بنك مصر

155.72 جنيه للشراء.

156.01 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى بنك الإسكندرية

150.59 جنيه للشراء.

155.88 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى البنك التجارى الدولى cib

150.60 جنيه للشراء.

155.88 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى مصرف أبو ظبى الإسلامي

157.94 جنيه للشراء.

158.39 جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى

سعر الريال القطرى فى البنك المركزي

13.09 جنيه للشراء.

13.14 جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى البنك الأهلى المصرى

12.13 جنيه للشراء.

13.13 جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى بنك مصر

12.46 جنيه للشراء.

13.15 جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى بنك الإسكندرية

12.19 جنيه للشراء.

13.12 جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى البنك المصري الخليجي

12.22 جنيه للشراء.

13.14 جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى بنك قطر الوطني الأهلي

13.09 جنيه للشراء.

13.12 جنيه للبيع.

شهدت اسعار العملات الاجنبيه، استقراراً مع تماسك الدولار الأميركي مقابل نظرائه الرئيسيين في وقت ينتظر فيه المتعاملون المزيد من البيانات من أكبر اقتصاد في العالم بحثا عن مؤشرات حول اتجاه سياسة مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي).

واستقر الجنيه الإسترليني عند 1.2792 دولار. وأظهرت بيانات أمس الأربعاء أن الاقتصاد البريطاني عاد إلى النمو في يناير كانون الثاني بعد دخوله في حالة ركود في النصف الثاني من عام 2023.

وعلى صعيد العملات المشفرة، استقرت بتكوين عند 73092.00 دولارا بعد أن سجلت مستوى قياسيا عند 73678 دولارا في الجلسة السابقة، وانخفضت عملة إيثر 0.72 بالمئة إلى 3963.70 دولار.