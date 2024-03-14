سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه بالبنوك اليوم الخميس 14-3-2024

ننشر سعر هو الكويتي اليوم الأربعاء 14-3-2024، أمام الجنيه المصري بالبنوك العاملة في مصر، مسجلا فى البنك الأهلي المصري سعر 155.01 جنيه للشراء، و156.05 جنيه للبيع، أما في بنك مصر سجل 155.78 جنيه للشراء، و156.08 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدينار الكويتي فى بعض البنوك كالتالى:

سعر الدينار الكويتي فى البنك الأهلي المصري

155.01 جنيه للشراء.

156.05 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي فى بنك مصر

155.78 جنيه للشراء.

156.08 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي فى بنك الإسكندرية

150.64 جنيه للشراء.

155.89 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي فى البنك التجاري الدولي cib

150.60 جنيه للشراء.

155.88 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي فى مصرف أبو ظبي الإسلامي

154.03 جنيه للشراء.

158.39 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بعض البنوك كالتالى:

سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى

52.25 جنيه للشراء.

52.46 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك مصر

52.27 جنيه للشراء.

52.48 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك الإسكندرية

52.21 جنيه للشراء.

52.41 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib

52.22 جنيه للشراء.

52.42 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى مصرف أبو ظبى الإسلامى

53.05 جنيه للشراء.

53.25 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك البركة

52.15 جنيه للشراء.

52.36 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك قناة السويس

52.15 جنيه للشراء.

52.36 جنيه للبيع.

ويترقب المستثمرون بيانات مبيعات التجزئة الأميركية وتقرير مؤشر أسعار المنتجين وطلبات إعانة البطالة في وقت لاحق من اليوم لتقييم وضع الاقتصاد الأميركي وما إذا كان ذلك سيجعل الاحتياطي الفيدرالي يحجم عن خفض أسعار الفائدة في يونيو.

واستقر مؤشر الدولار بعد تخليه عن جميع المكاسب التي تحققت على خلفية بيانات التضخم القوية أمس الأربعاء. وفي الوقت نفسه، استقرت عوائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات عند 4.1899 بالمئة بعد ارتفاعها 4.5 نقطة أساس في الجلسة الماضية.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفع البلاتين في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 942.05 دولار للأونصة. وزاد البلاديوم 0.1 بالمئة إلى 1060.25 دولار فيما بلغ سعر الفضة 25.05 دولار للأونصة، بعد أن سجل أعلى مستوى في أكثر من أربعة أشهر في وقت سابق من الجلسة.