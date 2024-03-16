أمطار ورياح.. تحذيرات عاجلة من الأرصاد حتى الخميس المقبل

أوضحت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حالة الطقس، مشيرة إلى أن هناك استقرار في الاحوال الجوية اليوم السبت ليسود طقس مائل للدفء على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية مائل للحرارة على شمال الصعيد حار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد بارد ليلا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

سقوط للأمطار

وأضافت الهيئة، اعتبارًا من غدًا الأحد هناك سقوط للأمطار متفاوتة الشدة على مناطق متفرقة من شمال وجنوب البلاد يصاحب ذلك نشاط للرياح على بعض المناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية على فترات متقطعة، حتى الخميس المقبل.

شبورة مائية

وتابعت، هناك شبورة مائية على بعض الطرق السريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وجاءت درجات الحرارة كالاتي:

القاهرة العظمى 22 والصغرى 13

الاسكندرية العظمى 19 والصغرى 11

كفر الشيخ العظمى 22 والصغرى 13

شبين الكوم العظمى 22 والصغرى 13

طنطا العظمى 22 والصغرى 13

دمياط العظمى 20 والصغرى 13

شرم الشيخ العظمى 28 والصغرى 17

الاقصر العظمى 35 والصغرى 16

أسوان العظمى 35 والصغرى 17

بني سويف العظمى 28 والصغرى 12

بورسعيد العظمى 19 والصغرى 12

المنيا العظمى 29 والصغرى 12

السويس العظمى 23 والصغرى 13