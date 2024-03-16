السبت 16 مارس 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

أمطار ورياح.. تحذيرات عاجلة من الأرصاد حتى الخميس المقبل

الطقس
الطقس

أوضحت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حالة الطقس، مشيرة إلى أن هناك استقرار في الاحوال الجوية اليوم السبت ليسود طقس مائل للدفء على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية مائل للحرارة على شمال الصعيد حار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد بارد ليلا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

txt

الأرصاد: كتل هوائية من البحر المتوسط تؤثر على البلاد (فيديو)

txt

الأرصاد تحذر من شبورة مائية على الطرق السريعة

سقوط للأمطار
وأضافت الهيئة، اعتبارًا من غدًا الأحد هناك سقوط للأمطار متفاوتة الشدة على مناطق متفرقة من شمال وجنوب البلاد يصاحب ذلك نشاط للرياح على بعض المناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية على فترات متقطعة، حتى الخميس المقبل.

شبورة مائية 
وتابعت، هناك شبورة مائية على بعض الطرق السريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.
وجاءت درجات الحرارة كالاتي: 
القاهرة العظمى 22 والصغرى 13
الاسكندرية العظمى 19 والصغرى 11
كفر الشيخ العظمى 22 والصغرى 13
شبين الكوم العظمى 22 والصغرى 13
طنطا العظمى 22 والصغرى 13
دمياط العظمى 20 والصغرى 13
شرم الشيخ العظمى 28 والصغرى 17
الاقصر العظمى 35 والصغرى 16
أسوان العظمى 35 والصغرى 17
بني سويف العظمى 28 والصغرى 12    

بورسعيد العظمى 19 والصغرى 12

المنيا العظمى 29 والصغرى 12

السويس العظمى 23 والصغرى 13

مواد متعلقة

حالة الطقس ودرجات الحرارة السبت في الإمارات

البرد راجع.. حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غدا

رياح على هذه المناطق.. حالة الطقس اليوم الخميس

تقلبات جوية وسقوط أمطار.. تفاصيل الطقس حتى الأحد المقبل

الأرصاد تحذر من الانخداع في ارتفاع درجات الحرارة وتخفيف الملابس (شاهد)

الأرصاد الجوية تحذر من طقس غدا السبت.. والعظمى بالقاهرة 24
الجريدة الورقية