الأرصاد: كتل هوائية من البحر المتوسط تؤثر على البلاد (فيديو)

كشفت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس، اليوم الجمعة، مؤكدة أّن البلاد مستمرة في الاستقرار بالأحوال الجوية ودرجات الحرارة تعتبر في المعدلات الطبييعة لها في مثل هذا الوقت من العام وتشهد انخفاضات عما كانت عليه في الأيام الماضية.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "صباح الخير يا مصر"، الذي يعرض على القناة الأولى، اليوم الجمعة، أن درجة العظمى على القاهرة الكبرى من المتوقع أن تكون 23 مئوية لتأثر الطقس بالكتل الهوائية الشمالية القادمة من على البحر المتوسط.

طقس اليوم شتوي دافئ

وأوضحت أن الكتل معتدلة بشكل كبير في قيم حرارتها، وبالتالي، سيكون طقس اليوم شتويا دافئا في أغلب محافظات الوجه البحري والقاهرة الكبرى وشمال الصعيد.

وأكدت أن الطقس سيكون مائلا للدفء في المحافظات الساحلية المطلة على البحر المتوسط، وما بين مائل للحرارة إلى حار في المحافظات الجنوبية، تحديدا في جنوبي الصعيد وسيناء، وفي فترات الليل تنخفض قيم الحرارة ويكون هذا الانخفاض ملحوظا في فترات الليل المتأخر والصباح الباكر.