أبرزهم المال والبنون وليالي الحلمية.. تاريخ فني عريق داخل استوديو الأهرام

نشب حريق هائل منذ ساعات قليلة، داخل استوديو الأهرام بمنطقة الجيزة، ما نتج عنه تدميره بالكامل والديكوات الخاصة بالمسلسلات، أبرزهم ديكور شادر السمك في مسلسل المعلم للفنان مصطفى شعبان، والذي يعرض حاليًا ضمن دراما رمضان 2024.

معلومات عن استوديو الأهرام

يعد استوديو الأهرام، واحدًا من أعرق استوديوهات السينما فى مصر، حيث تأسس على ييد اليونانيين «أفابخلوس أفراموسيس»، و«باريس بيلفيس » عام 1944.

شملت مساحة استوديو الأهرام 27000 م2، وتضمنت على 3 بلاتوهات، وصالة عرض، وتانيه للدوبلاج، ومعمل للتحميض والطبع.

لعب الاستوديو دورا رائدًا فى إثراء الحركة السينمائية المصرية، إذ تم تصوير الكثير من الأفلام والمسلسلات فى بلاتوهاته.

استوديو الأهرام

أبرز الأفلام والمسلسلات التي تم تصويرها داخل استوديو الأهرام

شهدت ديكورات استوديو الأهرام، تاريخ عريق من الأعمال الفنية الضخمة والخالدة في وجدان المصريين وجميع محبي الدراما والسينما بمختلف أنحاء الوطن العربي.

ابن حميدو

حديث الصباح والمساء

أرابيسك: أيام حسن النعماني

عاشت للحب

حياة أو موت

ريا وسكينة

شقة فيصل

حضرة المتهم أبي

الملك فاروق

السيرة الهلالية

نصف ربيع الآخر

المال والبنون

ليالي الحلمية

شوادر

هارون الرشيد

عمر بن عبدالعزيز

زمن الحلم الضائع

القرداتي

عزبة الصفيح

الشقة من حق الزوجة

حريق استوديو الأهرام

نشب حريق ضخم داخل استوديو الأهرام بالجيزة منذ ساعات، ونجم عنه تدمير الديكورات بالكامل، وسيطرت الحماية المدنية ورجال الإطفاء على الحريق الذي استمر لساعات والتهمت نيرانه العقارات المجاورة .

حريق استوديو الأهرام

السيطرة علي حريق استوديو الأهرام وحصر الخسائر الناتجة عن الحريق

وصل خبراء المعمل الجنائي لإجراء معاينة لتحديد حجم الخسائر التي لحقت بمحتويات استوديو الأهرام بالجيرة والعقارات المجاورة له .

وامتدت نيران حريق استوديو الأهرام بمنطقة الجيزة إلى أربع أبراج سكنية بجوار المكان وسط هروب الأهالي إلى الشارع بعد ازياد ألسنة اللهب .

استوديو الأهرام

ودفعت الحماية المدنية بأكثر من 16 سيارة إطفاء للسيطرة على حريق استوديو الأهرام بالجيزة، والذي نشب منذ قليل والتهمت نيرانه معدات تصوير وديكورات مسلسل المعلم للفنان مصطفى شعبان .

شادر السمك ديكور مسلسل المعلم

ونجا عدد من العمال من حريق استوديو الأهرام والذين انقذتهم العماية الإلهية من الموت، ولكن الخسائر في المكان لا تعد ولا تحصى.