السيطرة علي حريق استوديو الأهرام (صور)

سيطرت الحماية المدنية ورجال الإطفاء على حريق استوديو الأهرام، والذي استمر لساعات والتهمت نيرانه العقارات المجاورة .

السيطرة علي حريق استوديو الأهرام وحصر الخسائر الناتجة عن الحريق

وصل خبراء المعمل الجنائي لإجراء معاينة لتحديد حجم الخسائر التي لحقت بمحتويات استوديو الأهرام بالجيرة والعقارات المجاورة له .

وامتدت نيران حريق استوديو الأهرام بمنطقة الجيزة إلى أربع أبراج سكنية بجوار المكان وسط هروب الأهالي إلى الشارع بعد ازياد ألسنة اللهب .

ودفعت الحماية المدنية بأكثر من 16 سيارة إطفاء للسيطرة على حريق استوديو الأهرام بالجيزة، والذي نشب منذ قليل والتهمت نيرانه معدات تصوير وديكورات مسلسل المعلم للفنان مصطفى شعبان .

حريق استديو الأهرام

حريق استوديو الأهرام بالجيزة

نشب حريق ضخم داخل استوديو الأهرام بمنطقة الجيزة، طالت النيران الأبراج المحيطة، وتحاول الحماية المدينة ورجال المطافي الآن السيطرة على الحريق.

استوديو الأهرام

حريق استوديو الأهرام

استوديو الأهرام هو لوكيشن تصوير مسلسل المعلم، للفنان مصطفى شعبان، وحتى الآن لا توجد اي معلومات عن تواجد فنانين بداخله .

مسلسل المعلم

مسلسل المعلم من بطولة الفنان مصطفى شعبان، سهر الصايغ، أحمد بدير، عبد العزيز مخيون، انتصار، منذر رياحنة، سلوى خطاب، محمود الليثى، أحمد فؤاد سليم، سارة نور، محمد العمروسى، أحمد عبدالله محمود، أسامة الهادى، مصطفى حشيش، لبنى ونس، طارق النهري، مفيد عاشور، وهو من تأليف محمد الشواف وإخراج مرقس عادل وإنتاج شركة سينرجى.