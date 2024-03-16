الهلال السعودي يستضيف ضمك بحثا عن تعزيز الصدارة في الدوري

تختتم مباريات اليوم بمنافسات الدوري السعودي، بمباراة الهلال و ضمك في مهمة يسعى من خلالها أصحاب الأرض لتعزيز الصدارة والاقتراب خطوة كبيرة من حسم اللقب، إذ يتصدر الهلال الترتيب "65 نقطة" بفارق 12 نقطة عن النصر أقرب منافسيه.

ويدخل الهلال المباراة بحثا عن مواصلة الانتصارات خاصة وأن الفريق تأهل للدور قبل النهائي ببطولة دوري أبطال آسيا عقب فوزه على اتحاد جدة يوم الثلاثاء 2 /صفر في إياب دور الثمانية.

ويرغب الهلال في تحقيق الفوز لتعزيز رقمه القياسي العالمي من حيث عدد الانتصارات المتتالية التي حققها فريق.

فبعد فوز الهلال على الاتحاد يوم الثلاثاء أصبح الهلال أول فريق في تاريخ كرة القدم يصل للفوز رقم 28 على التوالي، محطمًا رقم فريق نيو سينتس الويلزي صاحب الـ27 فوزًا متتاليًا والذي ظل محتفظًا به 8 سنوات كاملة.

في المقابل استعاد ضمك أخيرًا ذاكرة الانتصارات بعد 4 جولات متتالية بلا فوز، حيث تغلب على الوحدة في الجولة الماضية ليرفع رصيده إلى 34 نقطة في المركز السابع ويأمل في مواصلة نتائجه الإيجابية.