الاتحاد السعودي ضيفا ثقيلا على الفتح في دوري روشن الليلة

عشاق الدوري السعودي للمحترفين في الوطن العربي على موعد اليوم مع مواجهة من العيار الثقيل التى ستجمع بين فريق اتحاد جدة، ونظيره الفتح على ملعب الاخير بدوري روشن.

وتحدد التاسعة مساء اليوم موعدا لانطلاق صافرة المباراة التي تجمعهما على ملعب مدينة الأمير عبد الله بن جلوي الرياضية ضمن الجولة 24 من الدوري السعودي 2023-2024.



ويتواجد اتحاد جدة في المركز الرابع بترتيب الدوري برصيد 40 نقطة، بينما يأتي الفتح في المركز الثامن برصيد 31 نقطة ويتطلع للثأر من هزيمة الدور الأول.



ويبحث الاتحاد عن تأمين موقعه في المركز الرابع "40 نقطة" عندما يحل ضيفًا على الفتح الذي يواجه فترة صعبة إذ لم يحقق أي فوز في آخر 5 مباريات ليتراجع للمركز الثامن برصيد 31 نقطة.



ويتربع فريق الهلال على عرش صدارة ترتيب الدوري السعودي لهذا الموسم، برصيد 65 نقطة جمعها من 23 مباراة خاضهم الزعيم في الدوري السعودي حتى الآن، حيث حقق 21 انتصار وتعادلين، ولم تتلق كتيبة خورخي خيسوس الهزيمة.