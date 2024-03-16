بدر رمضان يُزين سماء مارس في هذا الموعد

كشف الدكتور أشرف تادروس، رئيس قسم الفلك السابق‏ لدى ‏المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، موعد إكتمال القمر(بدر شهر رمضان)، مشيرًا إلى أنه يكتمل يوم 25 مارس الجاري ويصبح بدرًا كامل الاستدارة في ذلك اليوم حيث تبلغ نسبة لمعانه 100%.

شروق القمر يوم 25 مارس



وأضاف تادروس، عبر صفحته على مواقع التواصل الإجتماعي"الفيس بوك"، يشرق القمر في ذلك اليوم بعد غروب الشمس مباشرة ويظل بالسماء طوال الليل إلى أن يغرب مع شروق الشمس في صباح اليوم التالي، لافتًا إلى أن العين المجردة لا تستطيع تمييز الاكتمال الحقيقي لقرص القمر ، لذلك يبدوا لنا القمر كما لو كان بدرًا في الفترة من 23 إلى 26 مارس.

قمر الدودي



وتابع رئيس قسم الفلك السابق‏ لدى ‏المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، يُعرف هذا البدر عند القبائل الأمريكية بعدة أسماء أشهرها قمر الدودي حيث يكثر ظهور ديدان الأرض في هذا الوقت من العام، علمًا بأن وقت إكتمال القمر هو أفضل وقت لرؤية التضاريس والفوهات البركانية والحفر النيزكية على سطح القمر باستخدام النظارات المعظمة والتلسكوبات الصغيرة.

الظواهر الفلكية



وذكر، مشاهدة الظواهر الفلكية ممتعة ويحبها الهواة لمتابعتها وتصويرها بشرط صفاء الجو وخلو السماء من السحب والغبار وبخار الماء، فليس هناك علاقة بين اصطفاف واقترانات الكواكب في السماء وحدوث الزلازل على الأرض ، فلو كان ذلك صحيحًا لتم اكتشافه من قبل الفلكيين منذ مئات السنين.