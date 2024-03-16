ريال مدريد يواجه أوساسونا لتأمين الصدارة في الدوري الإسباني اليوم

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادى ريال مدريد مواجهة أمام نظيره أوساسونا، المقرر إقامتها مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرين من مسابقة الدوري الإسباني.

وبات فريق ريال مدريد قريبا من حسم لقب الدوري الإسباني الموسم الحالي 2023-2024 بعد مرور 28 جولة من عمر المسابقة، إذ يتصدر الملكي جدول ترتيب الليجا بفارق 7 نقاط عن جيرونا أقربب منافسيه و8 نقاط عن برشلونة غريمه التقليدي.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة 5:15 مساءً بتوقيت القاهرة، 6:15 بتوقيت السعودية، فيما تُذاع المباراة عبر قناة beIN Sports HD 1



ومن المتوقع أن يقود الجناح البرازيلي فينيسيوس جونيور تشكيل ريال مدريد أمام أوساسونا وذلك لتعزيز القدرات الهجومية للنادي الملكي من أجل تعزيز صدارة جدول ترتيب الدوري الاسباني.

ويتصدر ريال مدريد جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 69 نقطة، بينما يحتل أوساسونا المركز العاشر حيث يمتلك 36 نقطة.

ويفتقد ريال مدريد خدمات النجم جود بيلينجهام بسبب الإيقاف، بعد طرده في الجولة قبل الماضية ضد فالنسيا.

تشكيل ريال مدريد المتوقع أمام أوساسونا

حراسة المرمى: لونين.

خط الدفاع: كارفاخال، روديجر، ناتشو، ميندي.

خط الوسط: فالفيردي، تشواميني، توني كروس.

خط الهجوم: إبراهيم دياز، فينيسيوس جونيور، رودريجو.

قائمة ريال مدريد استعدادا لمواجهة أوساسونا بالدوري الإسباني



وجاءت قائمة ريال مدريد، كالتالى:

حراسة المرمى: لونين، كيبا وفران.

خط الدفاع: كارفاخال، ناتشو، لوكاس فاسكيز، فران جارسيا، روديجر وميندي.

خط الوسط: كروس، مودريتش، كامافينجا، فالفيردي، تشواميني، وأردا جولر.

الهجوم: فينيسيوس جونيور، رودريجو، خوسيلو وإبراهيم دياز.