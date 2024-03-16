السبت 16 مارس 2024
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ثقافة وفن

حريق استوديو الأهرام .. النيران تلتهم معدات التصوير وديكورات مسلسل المعلم

حريق استوديو الأهرام
حريق استوديو الأهرام

التهمت نيران حريق استوديو الأهرام معدات تصوير وديكورات مسلسل المعلم، والذي نشب منذ قليل بمنطقة الجيزة، وتحاول الحماية المدنية ورجال الإطفاء السيطرة عليه حتى هذه اللحظة .

 

حريق استوديو الأهرام بالجيزة

نشب حريق ضخم داخل استوديو الأهرام بمنطقة الجيزة، طالت النيران الأبراج المحيطة، وتحاول الحماية المدينة ورجال المطافي الآن السيطرة على الحريق.

استوديو الأهرام
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فيديو.. نشوب حريق ضخم داخل استوديو الأهرام .. "لوكيشن مسلسل المعلم"

حريق استوديو الأهرام

استوديو الأهرام هو لوكيشن تصوير مسلسل المعلم، للفنان مصطفى شعبان، وحتى الآن لا توجد اي معلومات عن تواجد فنانين بداخله .

youtube

مسلسل المعلم

مسلسل المعلم من بطولة الفنان مصطفى شعبان، سهر الصايغ، أحمد بدير، عبد العزيز مخيون، انتصار، منذر رياحنة، سلوى خطاب، محمود الليثى، أحمد فؤاد سليم، سارة نور، محمد العمروسى، أحمد عبدالله محمود، أسامة الهادى، مصطفى حشيش، لبنى ونس، طارق النهري، مفيد عاشور، وهو من تأليف محمد الشواف وإخراج مرقس عادل وإنتاج شركة سينرجى.

استوديو الأهرام

 

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