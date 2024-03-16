تصريحات لاعبات الأهلي بعد التتويج بدوري اليد

فاز الفريق الأول لسيدات كرة اليد بالنادي الأهلي على الزمالك بنتيجة 37-22، في المباراة التي جمعتهما مساء الجمعة، ضمن ختام منافسات بطولة الدوري العام، وتسلم الفريق درع الدوري عقب المباراة التي أقيمت على صالة الأمير عبد الله الفيصل بمقر النادي.

وقدم خلالها «سيدات يد الأهلي» أداءً قويًّا منذ البداية، ليحقق فوزًا مستحقًّا، وعرضًا مميزًا بفضل الدفاع القوي والهجوم السريع، وشهد الشوط الأول تقدم سيدات اليد بنتيجة 18-10، ليواصل الفريق التفوق في الشوط الثاني، ليفوز بنتيجة 37-22.

وكان «سيدات يد الأهلي» قد حسم بطولة الدوري قبل نهاية البطولة بجولتين عقب الفوز على فريق سموحة بنتيجة 29-26.

ويذكر أن فريق سيدات يد الأهلي حقق الفوز في جميع مبارياته في بطولة الدوري دون خسارة.

فرح الشاذلى: قدمنا مستوى مميزًا في الدوري.. ونتطلع إلى حصد المزيد من الألقاب

فرح الشاذلي، حارسة الفريق الأول لكرة اليد بالنادي، عبرت عن سعادتها بالتتويج بلقب الدوري، مؤكدة أن الفريق قدم مستوى جيدًا رغم صعوبة الموسم.

وأضافت فرح أن الجهاز الفني بقيادة محمد عادل تحدث مع الفريق بشكل مستمر، وكان لديه ثقة كبيرة في الفوز والتتويج بلقب البطولة هذا الموسم.

وأكدت أن الأهلي يمتلك أفضل لاعبات في مصر، وهو ما وضح هذا الموسم، والذي فاز فيه الفريق بجميع المباريات.

وأشارت إلى أن طموح لاعبات الأهلي هو الاستمرار في التربع على صدارة كرة اليد، وتحقيق المزيد من البطولات خلال المواسم المقبلة.

أمينة هشام: سعداء بالتتويج ببطولة الدوري

أمينة هشام، لاعبة الفريق الأول لكرة اليد سيدات بالنادي، عبرت عن سعادتها بفوز الفريق ببطولة الدوري هذا الموسم، والفوز على الزمالك مساء الجمعة في ختام مباريات البطولة.

أضافت أمينة أن الفريق نجح في تحقيق إنجاز جديد يضاف إلى دولاب بطولات الأهلي، خاصة أن الجميع في الفريق تعاهد على تحقيق لقب الدوري هذا الموسم دون خسارة.

وأوضحت أن فريق سيدات يد الأهلي يستحق التتويج بالدوري، بعد المجهود الكبير الذي بذله الفريق، بقيادة محمد عادل.

وأوضحت أن دعم مجلس إدارة النادي والجماهير كان له دور مهم في هذا التتويج، مؤكدة أن الفريق خاض مباراة الأخيرة أمام الزمالك بروح الفانلة الحمراء، لمواصلة التربع على عرش كرة اليد المصرية.

سارة الخولي: التتويج بالدوري تكليل لمجهود الجهاز الفني ولاعبات الفريق

سارة الخولي، كابتن الفريق الأول لكرة اليد سيدات بالنادي، أعربت عن سعادتها بفوز الفريق بلقب بطولة الدوري عقب الفوز في جميع مباريات البطولة، وإضافة لقب جديد للفريق.

وأضافت أن الفوز بالدوري جاء بعد مجهود كبير من زميلاتها في الفريق، بعد بذل مجهود كبير من الجهاز الفني بقيادة محمد عادل.

وقالت لاعبة الأهلي إن الفريق تعاهد على الفوز في جميع المباريات لإسعاد جمهور النادي، الذي يدعم الفريق في كل المواقف والمباريات، وهو كلمة السر في الانتصارات والتتويج بالبطولات، إلى جانب عزيمة وإصرار اللاعبات على الفوز باللقب.

وأشارت سارة إلى أن الاستعداد الجيد للبطولة وراء الظهور بشكل جيد في المباريات التي خاضها الفريق.

شهد الشواربي: الفوز بالدوري جاء عن جدارة

شهد الشواربي، لاعبة الفريق الأول لكرة اليد بالنادي، أبدت سعادتها البالغة بتحقيق لقب بطولة الدوري والفوز على فريق الزمالك الجمعة في الجولة الأخيرة لمنافسات البطولة.



وقالت شهد إن الجهاز الفني بقيادة الكابتن محمد عادل طالبهن بالفوز في جميع المباريات والتركيز على ضرورة حسم اللقب قبل نهاية مباريات الدوري، وهو ما تحقق بالفعل بعد الفوز باللقب قبل مباراتين من ختام المسابقة.

وأضافت شهد أن المنافسة هذا الموسم كانت قوية للغاية بعد تدعيم جميع الفرق بأفضل العناصر، وأن مستوى معظم الفرق متقارب، ولكن خبرات الأهلي حسمت اللقب.

ووجهت شهد الشكر إلى مجلس إدارة النادي، بقيادة الكابتن محمود الخطيب، لدعمه الفريق بشكل كبير في كل المباريات السابقة ودورهم الكبير مع جميع فرق النادي.