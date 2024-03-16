راشفورد يقود تشكيل مانشستر يونايتد المتوقع أمام ليفربول

يبحث مانشستر يونايتد عن الفوز أمام نظيره ليفربول، ضمن منافسات الدور ربع النهائي من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي لهذا الموسم 2023/2024.



ويرغب إيريك تين هاج، المدير الفني للريدز في تحقيق الفوز لخوض لقاء العودة بحالة من الثقة والاطمئنان.

تشكيل مانشستر يونايتد المتوقع أمام ليفربول

حراسة المرمى:أندريه أونانا.

خط الدفاع: ديوجو دالوت - هاري ماجواير - رافاييل فاران - فيكتور ليندلوف.

خط الوسط: كارلوس كاسيميرو - برونو فيرنانديش - كوبي ماينو.

خط الهجوم: ماركوس راشفورد - أليخاندرو جارناتشو - راسموس هويلوند.

موعد مباراة مانشستر يونايتد وليفربول والقنوات الناقلة

يطلق حكم مباراة مانشستر يونايتد أمام ليفربول صافرته في الخامسة والنصف من مساء اليوم السبت، والتي يتوقع أن تكون مثيرة وقوية للغاية.

تُنقل موقعة مانشيتر يونايتد وليفربول عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، والتي حصلت على حقوق بث البطولة لهذا الموسم.