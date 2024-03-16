بعثة الاتحاد الأوروبي لمراقبة الانتخابات تواصل أنشطتها استعدادًا للانتخابات الرئاسية السنغالية

رحب مراقبو الانتخابات التابعون للاتحاد الأوروبي، بإطلاق سراح المرشح الرئاسي باسيرو ديوماي فاي.

بعد مراجعة التقويم الانتخابي، وتحديد موعد الانتخابات الرئاسية في 24 مارس مع حملة انتخابية تستمر من 9 إلى 22 مارس، تتواجد بعثة الاتحاد الأوروبي لمراقبة الانتخابات في السنغال (EU EOM)، الموجودة في البلاد منذ 13 يناير بناءً على دعوة.

وتدعي السلطات السنغالية أنها ستواصل أنشطتها وفقا للمواعيد النهائية الجديدة.

أكدت مالين بيورك، رئيسة بعثة مراقبة الاتحاد الأوروبي “تحيط البعثة علماً بالتقويم الانتخابي الجديد وتراقب التقدم المحرز في الحملة الانتخابية وكذلك الاستعدادات للتصويت، نحن ندعو إلى الاحترام الكامل لحريات التعبير والصحافة والوصول إلى المعلومات خارج الإنترنت وعلى الإنترنت والتجمع خلال هذه الحملة".

وتصر بعثة الاتحاد الأوروبي لمراقبة الانتخابات على تكافؤ الفرص لجميع المرشحين، وقالت البعثة الأوروبية: “نذكّر بأهمية ضمان تكافؤ الفرص لجميع المرشحين في إطار الحملة الانتخابية، مشيرة إلى الإفراج، في 14 مارس/آذار، عن أحد المرشحين للانتخابات الرئاسية الذي ظل رهن الاحتجاز، الاعتقال، ونأمل أن تتمكن من المساهمة في إجراء حملة سلمية وخالية من العنف".

مساء الخميس، استعاد باسيرو ديوماي فاي، مرشح ائتلاف الرئيس ديوماي، وعثمان سونكو حريتهما بفضل قانون العفو العام الذي أقرته الجمعية الوطنية يوم الأربعاء الماضي 6 مارس.

علاوة على ذلك، تضيف بعثة مراقبة الاتحاد الأوروبي إلى خطة “النشر التدريجي للمراقبين على الأرض”.

وسينضم إلى خبراء الانتخابات العشرة الموجودين في داكار 28 مراقبا على المدى الطويل سيتم نشرهم في 18 مارس في جميع مناطق البلاد الـ 14.

سيتم نشر مجموعة ثانية من 42 مراقبا في 22 مارس”، تحدد المذكرة التي بموجبها سيتم تعزيز نظام المراقبة في يوم الانتخابات من قبل دبلوماسيين من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي المتمركزين في داكار، وكذلك من قبل وفد من أعضاء الاتحاد الأوروبي البرلمان.

في المجمل، سيكون لدى بعثة مراقبة الاتحاد الأوروبي حوالي 100 مراقب يغطون جميع المقاطعات السنغالية الـ 46 في يوم التصويت، 24 مارس”، حسبما أكد البيان الصحفي، ملتزمًا بتقديم استنتاجاته الأولى في 26 مارس خلال مؤتمر صحفي، في مقرها الرئيسي في داكار.