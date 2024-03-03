ياسمين صبري تشوق متابعيها بمسلسلها الجديد بإطلالة أنيقة (صور)

شاركت الفنانة ياسمين صبري متابعيها ببعض اللقطات من كواليس مسلسلها "رحيل"، ومن المفترض عرضه ضمن السباق الرمضاني 2024م، لتخطف الأنظار بلوك أنيق وجذاب.

الفنانة ياسمين صبري

ياسمين صبري تتألق بالأسود من كواليس "رحيل"

وبدت ياسمين صبري بفستان مجسم جذاب باللون الأسود، ذا أكمام طويلة، مما عكس أنوثتها وقوامها الممشوق، ولم تتزين بأي مجوهرات سوى إسورة في يدها؛ لتسلط الضوء على جمال ملامحها وأنوثتها.

ومن الناحية الجمالية، إعتمدت ياسمين صبري تصفيفة شعر بسيطة، فقامت بتقسيم شعرها على الجانبين، وتركته يتدلى على كتفيها بشكل مرتب وناعم.

ووضعت ياسمين صبري مكياجًا جريء، يتناغم مع لون الفستان، فإختارت اللون الأحمر الداكن كأحمر شفاه مثير، وزينت وجنتيها ببلاشر باللون البني، كما ابرزت جمال عينيها بالكحل الأسود والرموش الصناعية؛ لتحصل على عينين واسعتين ساحرتين.