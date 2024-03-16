مانشستر يونايتد وليفربول.. موعد المباراة والقنوات الناقلة

يبدو أن جماهير كرة القدم الإنجليزية على موعد مع الإثارة والمتعة، عندما يلتقي ليفربول بنظيره مانشستر يونايتد، ضمن منافسات الدور ربع النهائي من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي لهذا الموسم، والتي يستضيفها ملعب "أولد ترافورد".



ويبحث إيريك تين هاج، المدير الفني للشياطين الحمر، عن الفوز أمام ليفربول، بينما يرغب الألماني يورجن كلوب، مدرب الريدز، في تحقيق الانتصار أيضًا.

موعد مباراة مانشستر يونايتد وليفربول

تنطلق مواجهة مانشستر يونايتد أمام نظيره ليفربول في الخامسة والنصف من مساء اليوم السبت، والتي يتوقع أن تكون مثيرة وقوية للغاية.

القنوات الناقلة لمباراة اليونايتد والريدز

تُنقل موقعة مانشيتر يونايتد وليفربول عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، والتي حصلت على حقوق بث البطولة لهذا الموسم.