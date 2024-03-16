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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

رونالدو يتصدر قائمة هداف الدوري السعودي

رونالدو
رونالدو

استطاع الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو خطف الفوز لفريقه النصر أمام نظيره أهلي جدة، بعدما نجح في تسجيل هدف الفوز من ركلة جزاء، في المباراة التي أقيمت مساء أمس الجمعة، ضمن منافسات دوري روشن السعودي لهذا الموسم.

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ويواصل الدون تقديم مستويات كبيرة مع العالمي خلال الموسم الحالي، على الرغم من نتائج الفريق المتذبذبة، والتي كانت آخرها الخروج من دوري أبطال آسيا أمام العين الإماراتي بركلات الترجيح.

ترتيب هدافي الدوري السعودي

_ كريستيانو رونالدو.. النصر.. 23 هدفًا.

_ ألكسندر ميتروفيتش.. الهلال.. 20 هدفًا.
_ أنديرسون تاليسكا.. النصر.. 16 هدفًا.
_ جورجيس نكودو..ضمك.. وعبد الرزاق حمد الله.. الاتحاد.. 15 هدفًا.
_ أوديون إيجالو.. الوحدة.. وفراس البريكان.. الأهلي.. 12 هدفًا.

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