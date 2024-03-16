رونالدو يتصدر قائمة هداف الدوري السعودي

استطاع الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو خطف الفوز لفريقه النصر أمام نظيره أهلي جدة، بعدما نجح في تسجيل هدف الفوز من ركلة جزاء، في المباراة التي أقيمت مساء أمس الجمعة، ضمن منافسات دوري روشن السعودي لهذا الموسم.



ويواصل الدون تقديم مستويات كبيرة مع العالمي خلال الموسم الحالي، على الرغم من نتائج الفريق المتذبذبة، والتي كانت آخرها الخروج من دوري أبطال آسيا أمام العين الإماراتي بركلات الترجيح.

ترتيب هدافي الدوري السعودي

_ كريستيانو رونالدو.. النصر.. 23 هدفًا.

_ ألكسندر ميتروفيتش.. الهلال.. 20 هدفًا.

_ أنديرسون تاليسكا.. النصر.. 16 هدفًا.

_ جورجيس نكودو..ضمك.. وعبد الرزاق حمد الله.. الاتحاد.. 15 هدفًا.

_ أوديون إيجالو.. الوحدة.. وفراس البريكان.. الأهلي.. 12 هدفًا.