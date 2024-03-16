السبت 16 مارس 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

الاحتلال يلقي بالونات حرارية من سماء صيدا جنوب لبنان.. فيديو

بوابة الوفد الإلكترونية

قالت مصادر لبنانية، إن طيران العدو الإسرائيلي  يلقي بالونات حرارية في أجواء  منطقة صيدا ‎جنوب لبنان.

وتداول نشطاء عبر منصة أكس مقاطع فيديو، لأجسام مضيئه  و مجهولة في سماء صيدا .

كما تحدثت وسائل إعلام لبنانية، عن تحليق 3 مسيّرات إسرائيلية فوق مدينة صيدا ومخيماتها وصولاً إلى مناطق الزهراني.
 

على جانب آخر، صادق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الجمعة على خطة عسكرية لاجتياح رفح جنوب قطاع غزة.

 وقال بيان صادر عن مكتب نتنياهو إنه إلى جانب ذلك يستعد الجيش الإسرائيلي إلى إخلاء السكان والنازحين من رفح.

وقالت القناة السابعة الإسرائيلية إن نتنياهو وصف -خلال اجتماع لمجلس الحرب- مطالب حماس في مقترح بشأن تبادل الأسرى والرهائن بأنها "غير واقعية".
 

 وأضاف بيان مكتب نتنياهو أن وفدا إسرائيليا سيتوجه إلى قطر من أجل إجراء مفاوضات حول صفقة تبادل أسرى ووقف إطلاق نار، وأن الوفد سيطرح موقف إسرائيل من مقترح حماس الذي بحثه مجلس الحرب

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