تشكيل أوساسونا المتوقع أمام ريال مدريد بالليجا

اختتم فريق أوساسونا الأول لكرة القدم استعداداته للمواجهة المرتقبة أمام ريال مدريد، ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرون من عمر الدوري الإسباني لهذا الموسم.



ويبحث أوساسونا عن المفاجأة خلال مباراة ريال مدريد، والذي يتوقعها العديد من عشاق كرة القدم الإسبانية أن تكون مثيرة وحماسية.

تشكيل أوساسونا المتوقع أمام ريال مدريد

تشكيل أوساسونا المتوقع أمام ريال مدريد

موعد مباراة أوساسونا وريال مدريد والقنوات الناقلة

ومن المقرر انطلاق مواجهة أوساسونا أمام ريال مدريد في تمام الخامسة والربع من مساء اليوم السبت الموافق السادس عشر من شهر مارس الجاري.

بينما تُذاع موقعة أوساسونا أمام ريال مدريد عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، والتي تنقل مواجهات الليجا منذ سنوات طويلة بشكل حصري.