محمد عبدالله: الزمالك يسير في الطريق الصحيح..ونمر بمرحلة إعداد فريق جديد
أكد محمد عبدالله، نجم الزمالك السابق، أن النادي يتعرض لكم كبير من الشائعات خلال الفترة الأخيرة.
وقال عبدالله في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" مع الإعلامي مينا ماهر، المذاع على قناة الزمالك: "الزمالك في مرحلة إعداد فريق جديد ومن الطبيعي أن يتعرض لبعض الهزائم، والمجلس يقوم بعمل جيد خلال الفترة الحالية".
وأضاف: "الزمالك يسير في الطريق الصحيح بعد فك القيد والتعاقد مع صفقات جديده، ويجب أن يركز الفريق في البطولة الأهم هذا الموسم وهي الكونفدرالية".