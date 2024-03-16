موعد مباراة فولهام وتوتنهام بالدوري الإنجليزي

اختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي توتنهام استعداداته القوية لمباراته المرتقبة أمام نظيره فولهام، ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز لهذا الموسم 2023/2024.



ويرغب توتنهام في تحقيق الفوز على فولهام، من أجل الدخول في المربع الذهبي.

موعد مباراة فولهام وتوتنهام

تنطلق مواجهة فولهام أمام توتنهام في السابعة والنصف من مساء اليوم السبت، في المباراة التي يشهدها ملعب كرافن كوتيج معقل فولهام.

القنوات الناقلة لمباراة فولهام وتوتنهام

تُذاع مباراة فولهام أمام توتنهام عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، والحاصلة على حقوق بث الدوري الإنجليزي طيلة السنوات الماضية.

الجدير بالذكر أن فولهام يحتل المركز الثاني عشر بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 35 نقطة، بينما يأتي توتنهام في المركز الخامس برصيد 53 نقطة.