بالصور.. تدريبات بدنية مكثفة تتصدر مران الأهلي قبل لقاء سيمبا

واصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته مساء اليوم الجمعة استعدادًا لمباراة سيمبا التنزاني في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا المقررة يوم 29 مارس الجاري في تنزانيا.

وعقد السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، محاضرة مع اللاعبين داخل ملعب التتش.

وانخرط اللاعبون في أداء بعض الفقرات المتنوعة ما بين الجوانب البدنية وتدريبات الكرة.

وخاض حراس المرمى تدريباتهم تحت إشراف ميشيل يانكون مدرب الحراس.

وتأهل الأهلي إلى دور ربع النهائي لدوري أبطال إفريقيا بعد تصدر قمة المجموعة الرابعة في مرحلة المجموعات.