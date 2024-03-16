"بيعمل من العجين حلويات".. أشهر كنفاني إسناوي

بطريقة سلسلة يصنع دوائر العجين على قطعة صاج، بشكل متكرر، يقف ياسر الحظ، وسط مدينة إسنا بجنوب الأقصر، من الثامنة صباحًا؛ ليصنع "أشهى" كنافة بلدي كما يطلق عليها أهل المدينة الذين اعتادوا شرائها من أشهر كنفاني بالمدينة.

منذ الخمسة عشر عامًا من عمره، اعتاد ياسر صناعة الكنافة التي تعلمها من والده، موضحًا أن عمله يبدأ في الصباح وحتى ظهر اليوم؛ ثم يبدأ عملية البيع عصر اليوم وحتى منتصف الليل لتلبية حاجة سكان المدينة.

يشير الكنفاني الشهير إلى أن فرش السرادق لاستقبال الشهر الكريم هو عادة سنوية عنده، يحرص عليها كل موسم رمضاني؛ ليستهل عملية البيع.

ويوضح ياسر أن صناعة الكنافة ورثها عن والده، فمنذ مايقرب من ثلاثين عامًا وهم يصنعون الكنافة وخصيصًا خلال شهر رمضان المبارك، وسط أجواء من البهجة والسرور.

