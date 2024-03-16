السبت 16 مارس 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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مها أحمد: عمري ما كنت كومبارس وبحاول أكون مغرورة يمكن أطلع تريند(فيديو)

الفنانة مها أحمد
الفنانة مها أحمد

ردت الفنانة مها أحمد، على ما يتردد عنها أنها كومبارس وليست بطلة في الأعمال الفنية التي تشارك فيها،مؤكدة أن هذا غير صحيح.

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عملت بطولة مسلسلين ومسرح وفيلم

وأضافت مها أحمد خلال استضافتها ببرنامج "أسرار" مع الإعلامية أميرة بدر المذاع على قناة النهار مساء اليوم : "عملت بطولة مسلسلين ومسرح وفيلم، فأنا بطلة من بدايتي مش زي ما الناس بتقول انتي بتطلبي شغل يا كومبارس، مع إني اتشرف بكومبارس لأنه بني آدم".

 

وتابعت مها أحمد: "أنا معنديش غرور لكن بحاول أخليه عندي، يمكن أطلع تريند، غروري في بداية حياتي خلاني أرفض أدوار وخسرني كتير، وأي حد لازم في بداياته ما يعملش كده".

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