سلطنة عُمان تحظى بتقديرات عالمية وتتربع على قمة أفضل مطارات الشرق الأوسط

حاز مطار مسقط الدولى على جائزة أفضل مطارات منطقة الشرق الأوسط فى تجربة العملاء لعام 2023م، فى فئة 15 – 20 مليون مسافر، وحاز مطار صلالة على جائزة أفضل مطار فى منطقة الشرق الأوسط فى تجربة العملاء لعام 2023 فى فئة مليونى مسافر، التى أعلن عنها مجلس المطارات العالمى بالشراكة مع شركة أماديوس الرائدة فى مجال تكنولوجيا السفر.

وفى الجوانب التفصيلية، حاز مطار صلالة أيضاً على جائزة أفضل موظفى المطارات تفانيًا فى الشرق الأوسط فى جميع الفئات، وجائزة أكثر المطارات سلاسة فى الإجراءات فى الشرق الأوسط لجميع الفئات، وجائزة أفضل المطارات الممتعة فى الشرق الأوسط، وجائزة أفضل المطارات فى مستوى النظافة، لجميع الفئات، فى الشرق الأوسط.

وجاء حصول مطار صلالة على هذا العدد من الجوائز إلى جوار مطار مسقط الدولى - فى برنامج يعد من أكثر برامج قياس الأداء موثوقية عالميًّا وأحد أهم البرامج التى ينفذها المجلس العالمى للمطارات وتعتمد على قياس تجربة عملاء المطار بشكل مباشر فى يوم السفر ذاته - ترجمة لمساعى مطارات عُمان للتكامل مع الجهود الكبيرة التى تدفع بها حكومة سلطنة عُمان بقيادة السُّلطان، هيثم بن طارق، لقطاع النقل الجوى الذى يعد أحد مستهدفات رؤية عُمان 2040، وفى ظل الدعم اللامحدود الذى قدم خلال السنوات الماضية فى تعزيز البنية الأساسية للنقل الجوى من وإلى سلطنة عُمان، فى ظل موقعها الاستراتيجى بين دول العالم.

ويأتى حصول مطار مسقط الدولى ومطار صلالة على هذا الإنجاز العالمى، بعد تقييم يقوم به المسافرون لأفضل المطارات من حيث تجربة العملاء ضمن جوائز جودة خدمة المطارات الشهيرة (ASQ)، ويبرز البرنامج هذا العام لعدد المطارات المشاركة فيه والتى تتجاوز 400 مطار على مستوى العالم، كونه يتميز بالتزامه الثابت بمنهجية صارمة وعلمية ترتكز على الأبحاث المباشرة التى أجريت من خلال استطلاعات الرأى التى تدار مباشرة للمسافرين فى المطار، مما يلتقط مستويات رضاهم فى يوم السفر نفسه.

وتغطى استطلاعات (ASQ) أكثر من 30 مؤشر أداء عبر العناصر الرئيسة لتجربة المطار للراكب، مما يعطى الصورة الأكثر اكتمالًا لرحلة تجربة الركاب، وتشتهر هذه المنهجية المميزة بمتانتها، مما يتيح استنتاجًا إحصائيًّا ذا مغزى ويوفر رؤى لا مثيل لها فى تجربة الركاب.

وأوضح سعود بن ناصر الحبيشى، رئيس العمليات التشغيلية بالتكليف فى «مطارات عُمان»، أن هذا التتويج يشكل إضافة للجهود التى تقوم بها «مطارات عُمان» فى تعزيز تجربة السفر عبر مطاراتها وفق استراتيجية واضحة شعارها «رضا العملاء هدف أساسى».

وأضاف، أن «مطارات عُمان» عملت منذ انتقال العمليات فى مطار مسقط الدولى بمبناه الجديد فى 2018 على استثمار هذا الصرح وترسيخه كأهم المطارات فى فئته إقليميًّا ودوليًّا، مشيرًا إلى أن المطار أصبح ضيفًا دائمًا فى قوائم أفضل المطارات فى الشرق الأوسط والعالم، وفى مطار صلالة ومنذ انتقال العمليات التشغيلية فيه فى 2015 عملنا على محاكاة ما يتم تقديمه فى مطار مسقط الدولى من حيث أفضل الخدمات المقدمة للمسافرين فى أروقة المطار أو من خلال سهولة العمليات وتناغمها، مستثمرين المعرفة الواسعة والاطلاع الذى يتمتع به المنتسبون للمطارات من كافة الجهات ليعيش معنا المسافر تجربة سفر مريحة من خلال توفير كل متطلبات السفر وفى مقدمتها سرعة إنهاء إجراءات الرحلة، وهو مفتاح الضمان لسعادة المسافرين قبل المغادرة من أرض المطار.

من جانبه أعرب المهندس زكريا بن يعقوب الحراصى، نائب الرئيس لـ«مطار صلالة»، عن سعادته لوصول المطار إلى هذه المرتبة بين مطارات الشرق الأوسط، رغم أن المطار افتتح منذ سنوات قريبة، لكن بتعاون الشركاء استطاع الوصول إلى مراتب عالية فى جودة الخدمة للمسافرين خاصة من حيث توفير تجربة سفر سريعة وآمنة.

وأشار إلى أن «مطار صلالة» يواكب الجهود التى تقوم بها «مطارات عُمان» بغية الوصول إلى أرقى الخدمات للعملاء فى مطاراتنا العُمانية، مؤكدًا أن هذا لا يأتى من فراغ خاصة فى ظل النمو الكبير الذى تشهده «مطارات عُمان» من حيث أعداد المسافرين والزوار إلى سلطنة عُمان عمومًا، ومحافظة ظفار خصوصًا سواء فى موسم خريف ظفار أو موسم الشتاء، حيث انتعاش حركة السفر المباشر من عدد من الدول الأوروبية عبر رحلات طيران «شارتر».