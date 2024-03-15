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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ثقافة وفن

مسلسل محارب الحلقة 5| هروب حسن الرداد من السجن

مسلسل محارب
مسلسل محارب

شهدت ملخص الحلقة 5 من مسلسل محارب لحسن الرداد، أحداث مهمة إذ بدأ رجل الأعمال عزازي "ماجد المصري" بالتخطيط للتعامل مع هروب محارب "حسن الرداد" من السجن، عن طريق شجن حملة ضده عبر السوشيال ميديا تصوره بأنه بلطجي ويرغب في الحصول منه على أموال بادعاء مقتل والداته على يد نجله رامي.

تفاصيل مسلسل محارب الحلقة 5

وخلال ملخص الحلقة الخامسة مسلسل محارب، يتفق عزازي مع فريق السوشيال ميديا العاملين في مكتبه على خطة لإخفاء جريمة رامي ابنه المتهم بدهس والدة محارب والمتسبب في قتلها، لذا يقوم الفريق بشن حملة كاذبة عبر السوشيال ميديا ونشر أخبار وفيديوهات مزيفة وعكس الحقيقة لإظهار محارب على أنه بلطجي ولكسب تعاطف الناس مع ابنه.

مسلسل محارب

وفي مسلسل محارب يفكر عزازي في إسناد قضية رامي إلى المحامي وصفي (تامر عبد المنعم) بدلا من حسام الجيوشي (أحمد زاهر)، إذ اشترط عليه وصفي أن يدير شؤون مجموعة شركاته بالكامل، وأن يتم إبعاد حسام عن الشركة تماما مقابل تبرئة نجله رامي.

فيضطر عزازي قبول مطالب وصفي، من أجل براءة نجله رامي، حتى لا تؤثر هذه القضية على سمعته في البورصة وخسارته الانتخابات وحبس نجله، لكن زوجته لا ترضي بهذا الحل بحجة أن حسام يعلم كل شيء عن المجموعة وهو الأجدر بإدارتها.

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