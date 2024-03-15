مقتل 21 شخصًا في تركيا

قال مسؤولون في تركيا، إن زورقا مطاطيا يحمل مهاجرين غرق قبالة ساحل بحر إيجه الشمالي، يوم الجمعة مما أسفر عن مقتل 21 شخصا على الأقل.

بينما أوضح الحاكم إلهامي أكتاس، أن أفراد خفر السواحل التركي أنقذوا مهاجرين اثنين من البحر قبالة بلدة إيجابات في إقليم جاناكالي ، بينما وصل اثنان آخران إلى الشاطئ بمفردهما وأبلغا المسؤولين.

وأضاف أنه لم يتضح عدد الأشخاص الذين كانوا على متن القارب عندما غرق وإن خفر السواحل يواصل تفتيش المنطقة.

وقال بيان صادر عن مكتب أكتاس في وقت لاحق إن خمسة من القتلى أطفال، ولم تعرف على الفور جنسيات المهاجرين، 18 قارب إنقاذ وطائرة ومروحيتين وطائرة بدون طيار شاركت في مهمة البحث والإنقاذ وكانت سيارات الإسعاف على أهبة الاستعداد في ميناء قريب، حسبما ذكرت وكالة الأناضول الحكومية.

وعلى الرغم من انخفاض أعدادهم في السنوات الأخيرة، فإن المهاجرين ومعظمهم من الشرق الأوسط وأفريقيا غالبا ما يغادرون تركيا في محاولة للوصول إلى اليونان بحثا عن حياة أفضل في الدول الأوروبية. كما يحاول بعض المهاجرين الذين يغادرون تركيا الإبحار إلى إيطاليا.

وقال خفر السواحل التركي إنه قبض على 93 مهاجرا على الأقل يحاولون مغادرة الساحل التركي على متن قوارب هذا الأسبوع.