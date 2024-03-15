مسلسل مسار إجباري الحلقة 5| فخ جديد في حياة أحمد داش وموقف عصام عمر منه

فخ جديد يقع فيه أحمد داش في أحداث الحلقة الخامسة من مسلسل مسار إجباري، بمجرد تنفسه الصعداء في عمله .

يسعى أحمد داش لتوسيع عمله في عربة الطعام التي يمتلكها، فيتخذ طريق منصات التواصل الاجتماعي ليصل إلى جميع الفئات من زبائنه بشكل أسرع.

وبالفعل تقوم صديقته بتصوير فيديو لعربة الطعام الخاصة به وتعطي رد فعل إيجابي حول مايقدمه من طعام “برجر".

تطلبه سيدة متخفية في دعم الأعمال الشبابية الصغيرة ولكن هي في الحقيقة تعمل لصالح المحامي خيري حشيش الذي يقوم بدوره رشدي الشامي، وهي متورطة في جريمة القتل الذي دفع محمود البزاوي حياته تمنًا لمحاولة تصحيح شهادة الزور التي قدمها، فهو كارت سحب لـ أحمد داش لتستطيع امتلاكه.

مسلسل مسار إجباري ينتمي لنوعية 15 حلقة والتي ستعرض يوميا يعرض المسلسل على قناة ON الساعة 10:30 مساء

والإعادة الساعة 6:45 صباحا



والإعادة الساعة 5:10 صباحا

ويعرض على قناة CBC الساعة 6:05 مساء

والإعادة الساعة 9:45 صباحا

ويعرض على قناة الحياة الساعة 11:15 مساء

قصة مسلسل مسار إجباري وأبطاله

يتصدر قصة مسلسل مسار إجباري كل من الفنان أحمد داش، والفنان عصام عمر، بمشاركة مميزة من نجوم الدراما " صابرين، بسمة، جورى بكر، مى الغيطى، رشدى الشامى، محسن منصور، سيناريو وحوار أمين جمال، ومحمد محرز، ومينا بباوي، وإخراج نادين خان.

تدور أحداث مسلسل “مسار إجباري” في 15 حلقة، حول شابان تجمعهما ظروف اجتماعية صعبة، تقوي علاقتهما لتكشف الأحداث بعد ذلك سرا خطيرا في حياتهما

كان قد شارك أحمد داش في رمضان الماضي من خلال مسلسل “الصندوق”، مع هدى المفتي، سماح أنور، على قاسم، وعدد من ضيوف والعمل من تأليف مصطفى صقر، وإخراج مروان عبدالمنعم.

بجانب مشاركته مع محمد رمضان بمسلسل جعفر العمدة بطولة زينة، هالة صدقي، منة فضالي، إيمان العاصي، مي كساب، عصام السقا، منذر رياحنة، دعاء حكم، بيومي فؤاد، أحمد فهمين، طارق الدسوقي، أحمد فتحي، فريدة سيف النصر، مجدي بدر، سلوى عثمان، أحمد عبدالله، جوري بكر، والمسلسل من تأليف وإخراج محمد سامي..