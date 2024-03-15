تعليق جيرارد بعد تعادل الاتفاق والطائي

تحدث ستيفن جيرارد مدرب الاتفاق عن سقوط فريقه في فخ التعادل مع الطائي بهدف لمثله في المباراة التي جمعت الفريقين، ضمن مباريات الجولة الرابعة والعشرين من مسابقة دوري روشن للمحترفين.

وقال جيرارد في تصريحات عبر المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة:" اليوم غير راضين عن النتيجة، جميع الفرق سوف تقاتل خلال الجولات القادمة للخروج بنقطة سوا للبحث عن مراكز متقدمة او النجاة من الهبوط.

وأضاف المدرب الإنجليزيز " تنتظرنا مواجهة هامة في الجولة القادمة و نسعى لتصحيح اخطانا في مباراة اليوم.

وواصل:" بعض اللاعبين في الدكة يحتاجة لفترة لدفع المعدل اللياقي مثل خالد الغنام و علي هزازي ".

وبسؤاله عن تأخر إجراء تغييرات داخل الملعب، أكد جيرارد أن افضل اللاعبين كانوا هم الموجودين في ارض الملعب.

وشدد أنه سيعمل على تصحيح الأخطاء التي واجهت الفريق خلال الجولة الحالية أمام نادي الطائي، وذلك من أجل تجهيز الفريق لمباراة الأهلي القادمة".