ترتيب الدوري السعودي بعد فوز النصر على الأهلي

نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر في تحقيق فوزًا غاليًا على نظيره أهلي جدة بهدف نظيف، ضمن منافسات الدوري السعودي "روشن" لهذا الموسم 2023/2024.



واستطاع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو تسجيل هدف المباراة الوحيد من ركلة جزاء في الدقيقة 68 من عمر اللقاء، ليخطف العالمي الفوز أمام قلعة الكؤوس.

وتسيطر حالة من التفاؤل لدي جماهير النصر بعد الفوز على الأهلي، حيث تعرض عشاق العالمي لحالة حزن كبيرة جراء الخروج من دوري أبطال آسيا أمام العين الإماراتي بركلات الترجيح.

ترتيب الدوري السعودي

ترتيب الدوري السعودي

ترتيب الدوري السعودي



ويحتل النصر وصافة ترتيب دوري روشن لهذا الموسم برصيد 56 نقطة، بينما يأتي أهلي جدة في المركز الثالث برصيد 47 نقطة بجدول المسابقة.