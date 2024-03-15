دعاء العشر الأوائل من رمضان.. اللهم ارزقنا لذّة النظر لوجهك الكريم

بحث رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وعبر مؤشر البحث العالمي جوجل، عن دعاء العشر الأوائل من رمضان المبارك.

كما يمكن أن تقول: اللهم لك الحمد ملء السموات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ماشئت بعدهما، اللّهم إنّي أسألك يا فارج الهم، ويا كاشف الغم، يا مجيب دعوة المضطرين، يا رحمن الدنيا يا رحيم الآخرة، ارحمني برحمتك.



اللهم ارزقنا لذّة النظر لوجهك الكريم، والشوق إلى لقائك غير ضالين، ولامضلين، وغير مفتونين، اللهم ظلّنا تحت ظلّك يوم لا ظلّ إلّا ظلّك، اللهم أنت الحليم فلا تعجل، وأنت الجواد فلا تبخل، وأنت العزيز فلا تذل، وأنت المنيع فلا ترام، وأنت المجير فلا تضام، وأنت على كل شيء قدير.

دعاء العشر الأوائل من رمضان

اللهم إني استودعتك قلبي فلا تجعل فيه أحد غيرك، واستودعتك (لا إله إلا الله) فلقني إياها عند الموت، واستودعتك نفسي فلا تجعلني أخطو خطوة إلا في مرضاتك، واستودعتك أولادي وأهلي وكل شئ رزقتني وأعطيتني فأحفظه لي من شر خلقك أجمعين وأغفرلي ولوالدي وجميع أهل بيتي، والمؤمنين يا من لاتضيع عنده الودائع.

اللهم في أول جمعة في رمضان اكتب لنا مغفره لذنوبنا، وإزاحة لهمومنا وتفريجًا لكروبنا وشفاء لمرضانا، ورحمة لموتانا وسعادة تغمر قلوبنا، اللهم إنها أول جمعة في هذا الشهر المبارك، فاغفر لنا واعفو عنا واهدينا إلى صراطك المستقيم يا أرحم الراحمين.

ربي إنها أول جمعة في رمضان فاكتب لنا فيها الخير، واسعد فيھا قلوبنا، ربي إن لك عبادًا ينتظرون فرجا قريبًا فبشرهم، و عبادًا يسألونك شفاء فعافهم، و عبادًا يرجون رحمتك فارحمهم، و عبادًا يرجون منك تحقيق أماني فلا تخذلهم يارب العالمين.

اللهم إليك مددت يدي، وفيما عندك عظمت رغبتي، فأقبل توبتي، وأرحم ضعف قوتي، وأغفر خطيئتي، وأقبل معذرتي، وأجعل لي من كل خير نصيبًا، وإلى كل خير سبيلًا برحمتك يا أرحم الراحمين، اللهم لا هادي لمن أضللت، ولا معطي لما منعت، ولا مانع لما أعطيت، ولا باسط لما قبضت، ولا مقدم لما أخرت، ولا مؤخر لما قدمت.