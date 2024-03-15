ننشر دعاء اليوم الخامس من شهر رمضان المبارك

أدعية رمضان، أدعية الإفطار، دعاء خامس أيام رمضان، بهذه الكلمات يبحث المسلمون عبر محركات البحث، إذ يهتم المسلمين في هذا الشهر الكريم بالتقرب إلى الله بالدعاء والذكر والصلاة وقراءة القرآن الكريم.

وتنشر "الوفد" في هذا التقرير، دعاء اليوم الخامس من شهر رمضان المبارك، وذلك قبل دقائق قليلة من أذان المغرب.

دعاء اليوم الخامس من رمضان

دعاء اليوم الخامس من شهر رمضان المبارك، عن ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: اللهم اجعلني فيه من المستغفرين، واجعلني فيه من عبادك الصالحين، واجعلني فيه من أوليائك المتقين، برأفتك يا أكرم الأكرمين.

دعاء الإفطار

عن عبد الله بن عمر (رضي الله عنه) قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم، إذا أفطر قال: ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله.

وكانت دار الإفتاء المصرية، قد أعلنت يوم الأحد الموافق 10 مارس الجاري، في احتفالية رسمية حضرها كبار رجال الدولة، أن 10 مارس 2024 هو المتمم لشهر شعبان، و الإثنين 11 مارس هو غرة رمضان المبارك.